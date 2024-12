Schrappen nestkastjes bij nieuwbouw is kortzichtig, GL en PvdD vragen om andere koers

Het besluit van de minister om geen nestkastjes meer te plaatsen bij nieuwbouwwoningen is kortzichtig. De fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren in de gemeenteraad vragen het college om juist aan het plaatsen vast te blijven houden.

Minister Mona Keijzer (BBB) van Volkshuisvesting zette afgelopen week een streep door de maatregel waarbij verplicht nestkastjes voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen opgehangen moeten worden bij nieuwbouwwoningen. Keijzer noemt de regel overbodig en zelfs belemmerend als je als doel hebt om de woningbouw te versnellen. Voormalig minister Hugo de Jonge (CDA) van Wonen had juist aangekondigd om bouwers en projectontwikkelaars te verplichten om bij nieuwbouwprojecten, of grote renovaties, een onderkomen te realiseren voor dieren. Op grond van Europese richtlijnen hebben huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen een beschermde status.

“Aantal huismussen is gehalveerd”

GroenLinks en Partij voor de Dieren noemen het plaatsen van nestkastjes belangrijk: “En het is ook nodig”, zeggen de beide partijen in koor. “Het aantal huismussen is in de afgelopen decennia gehalveerd. Onze fracties maken zich zorgen om deze kortzichtige keuze van het kabinet en hopen dat we in Groningen vast blijven houden aan de ambities en regels voor wat betreft natuurinclusief bouwen. Op die manier kunnen we ook de woningnood onder vogels, vleermuizen en andere dieren tegengaan.”

In de vragen die de partijen stellen wordt verzocht of het college in de gemeente vast kan houden aan het beleidskader Natuurinclusief bouwen, waar nestkastjes onderdeel van zijn. De vragen zullen woensdag beantwoord worden tijdens het Politieke Vragenuur.