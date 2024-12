foto: 112 Groningen

Op de avond van eerste kerstdag heeft een brand gewoed in een schoorsteen van een huis aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Dat meldt 112 Groningen.

Niemand raakte gewond. De brandweer is met spoed uitgerukt en heeft de brand geblust. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.