Ruim tweeduizend mensen bezoeken Winter Wereld Markt Onnen: “Het was fantastisch”

De eerste editie van de Winter Wereld Markt in Onnen is dit weekend door ruim tweeduizend mensen bezocht. Het evenement vond plaats op het terrein van de afgelopen zomer geopend camping De Kleine Wereld.

“Het was een heel mooi weekend”, vertelt Margreet Metting kort nadat om 17.00 uur de laatste bezoekers het terrein verlaten hadden. “We zijn inmiddels aan het opruimen, we drinken een drankje en kijken met veel tevredenheid terug. Onze schatting is dat we meer dan tweeduizend mensen hebben mogen verwelkomen. Voor ons was het hard werken. Maar de sfeer was heel leuk, en het weer zat ook enorm mee. Eigenlijk had het niet beter gekund.”

Vintagemarkt

De camping veranderde zaterdag en zondag in een winterwonderland vol activiteiten, muziek en lekker eten. Zo was de bistro geopend voor ontbijt, lunch en diner, was er de Photobooth Caravan, was er de Atelier Lichtjes waar je je eigen kaarsen kon knutselen en konden kinderen gebruikmaken van een springkussen. Ook een kampvuur ontbrak niet. Bezoekers konden struinen langs een vintagemarkt die uit zo’n dertig kraampjes bestond waar onder andere kleding, sieraden, kerstdecoratie en cadeaus werden verkocht.

“Standhouders willen zich al inschrijven voor de volgende editie”

“Of het een vervolg gaat krijgen”, herhaalt Metting de vraag. “Daar moeten we uiteraard nog even over nadenken, maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat het daar wel naar neigt. Sterker nog. Verschillende standhouders hebben mij al aangeklampt. Ze vroegen of ze zich alvast konden intekenen voor de editie van volgend jaar. Dat is voor ons een enorm groot compliment waar we heel blij mee zijn.”

Camping De Kleine Wereld

Camping De Kleine Wereld opende afgelopen zomer de deuren. Aanvankelijk was op deze plek camping De Fruitberg te vinden, die de eerste gasten in 1964 verwelkomde. In 2000 werd deze camping opgeheven. Daarna brak een onzekere periode aan. De naam werd gewijzigd in camping De Kleine Wereld en de eigenaar, die het terrein bestierde, wilde het eigenlijk omtoveren tot een park met luxe villa’s. De gemeente Haren stak daar een stokje voor omdat bebouwing in een kwetsbaar landschap ongewenst is. Van 2013 tot 2017 was het in gebruik als locatie van het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.