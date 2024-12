RUG wil Nijenborgh 4 tot zeker 2027 in de benen houden vanwege ruimtegebrek

Foto: Oostblokblik - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97855010

Het Natuurkunde/Scheikunde/Milieukunde-gebouw Nijenborgh 4 op de Zernike Campus wordt voorlopig niet gesloopt. Sterker nog, het gebouw blijft tot zeker 2027 in gebruik.

De bedoeling was dat het nieuwe Feringa-gebouw Nijenborgh 4 zou vervangen. Echter zijn er bij de bouw van de Feringa Building vertragingen ontstaan, waardoor dit gebouw op dit moment niet optimaal gebruikt kan worden. Daarom maken onderzoeksgroepen, die geen plek kunnen krijgen, voorlopig gebruik van het oude gebouw. Mocht de Feringa Building wel helemaal klaar zijn, dan staat de kraan met de sloopkogel nog niet klaar. De RUG vertelt aan de UKrant dat er behoefte is aan onderwijsruimte en dat Nijenborgh 4 daar bij kan helpen.

Echter kost het wel een flinke duit om het gebouw, dat in 1969 werd gebouwd, in de benen te houden: 3,49 miljoen euro. Zo moet er asbest worden gesaneerd, moet de luchtbehandelingsinstallatie aangepast worden en is er onderhoud nodig aan het brandmeldinstallatiesysteem om het complex tot 2027 operationeel te houden. Het plan is inmiddels voorgelegd aan de Universiteitsraad. In financieel lastige tijden erkennen de partijen dat het om veel geld gaat, maar dat er tegelijkertijd ook geen andere weg is. Het plaatsen van een tijdelijk gebouw gaat zeker twintig miljoen euro kosten.