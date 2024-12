RUG verwacht tekort van 23,6 miljoen euro in 2025

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De Rijksuniversiteit van Groningen lijkt volgend jaar tegen grote tekorten aan te stevenen. Dat schrijft de Ukrant. De begroting voor 2025 wijst op een tekort van zo’n 23,6 miljoen euro.

De begroting pakt een stuk nadeliger uit dan de RUG in eerste instantie had verwacht. In de begroting van vorige jaar rekende de universiteit op een verlies van 10,5 miljoen euro aan het eind van 2025, dat blijkt nu een stuk meer te zijn.

Niet genoeg bezuinigd

Om financiële tekorten te voorkomen, startte de universiteit vorig jaar met het bezuinigingsprogramma TeRUG in Balans ’26. In dat programma staan onder andere de bedragen die de faculteiten moeten bezuinigen. Nu blijkt dat niet alle faculteiten de afgesproken bezuinigingen van vorig jaar hebben kunnen doen. Die tekorten blijven bestaan en moeten in 2025 weggewerkt worden.

Een andere tegenvaller is de afname van het aantal studenten aan de RUG. Daardoor dalen de inkomsten van de universiteit met zo’n 13 miljoen euro.

Miljoenenbezuiniging

De nieuwe begroting baart de universiteitsraad grote zorgen. Zeker met het oog op de forse miljoenenbezuiniging die de regering-Schoof wil doorvoeren. Hoe kan de universiteit financieel duurzaam blijven als het de huidige bezuinigingen al niet kan halen?