RUG op derde plek in Keuzegids Universiteiten

foto: Bob de Vries

De RUG staat in de Keuzegids Universiteiten 2025 op de derde plek van beste brede universiteiten. Eén van de opleidingen blijkt opnieuw de beste bacheloropleiding van het land.

De RUG behaalde een score van 59 punten en hoeft alleen Utrecht (65 punten) en Nijmegen (61,5 punten) voor zich te dulden. De UvA staat zesde en laatste. Er is sprake van een brede universiteit, als er zowel alfa- als bètawetenschappen (inclusief medisch) en sociale wetenschappen vertegenwoordigd zijn.

De RUG-opleiding ‘global responsibility and leadership’ is met 99 punten opnieuw de beste bacheloropleiding van ons land. Die wordt echter niet in Groningen, maar in Leeuwarden gegeven. Ook zes andere bacheloropleidingen van de RUG krijgen het predicaat topopleiding.

Wageningen University & Research en de Open Universiteit scoren in de categorie overige universiteiten het hoogste, beide met 68,5 punten. Onderaan staat de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als het gaat om topopleidingen, dan staat Utrecht aan kop met 16 stuks. Topopleidingen krijgen van studenten een score van 75 punten of hoger.