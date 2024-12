Rondleidingen in Stadhuis gaan door in andere vorm

Foto: Ecco van Oosterhout. Stadhuis

Er komt niet helemaal een einde aan de rondleidingen in het Stadhuis. Dat liet interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld woensdagmiddag weten, naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van D66. Die gaan wel op een andere manier plaatsvinden dan voorheen.

Komende vrijdag vindt, na ruim een jaar, de laatste publieksrondleiding voor individuele geïnteresseerden plaats in het vernieuwde Stadhuis. Deze vorm van rondleiden stopt, omdat het aantal aanmeldingen al sinds de zomer daalt. Toen duidelijk werd dat de rondleidingen in de huidige vorm zouden stoppen, ontstond er ineens een hausse aan aanmeldingen.

Dat maande D66 om het college te vragen niet met de rondleidingen te stoppen. En dat gebeurt ook niet, bevestigde Van ’t Veld: “Het liep enorm terug in de vorm zoals we het nu deden. Wat we nu gaan doen is groepsrondleidingen. Tien tot twintig mensen kunnen zich als groep aanmelden en dan, op gezette tijden, een rondleiding krijgen. Deze vorm komt voor de oude rondleidingen terug.”

De burgemeester stelt daarnaast, na een opmerking van raadslid Mirjam Gietema, dat er wel goed gecommuniceerd moet worden over deze nieuwe vorm. Gietema stelt dat hier nu niet duidelijk over wordt gecommuniceerd. De burgemeester stelt: “Ik ga checken of het voldoende bekend is. Ook of we daar een goede vorm voor kunnen vinden. Want als mensen zich ervoor kunnen aanmelden, is het toch ook leuk als mensen het weten.”