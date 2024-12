Ring Zuid en A28 komend weekend deels afgesloten

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De zuidelijke ringweg is komend weekend in één richting dicht, vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein. Ook de A28 is dicht vanaf Groningen-Zuid tot aan het Julianaplein, voor verkeer richting Groningen. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

De afsluitingen zijn van vrijdag 13 december 22:00 uur tot maandag 16 december 06:00 uur. Verkeer dat vanaf de A7 Hoogezand naar Groningen rijdt, kan niet de zuidelijke ringweg te bereiken. Er zijn omleidingen via de overige ringwegen: Ring Oost, Ring Noord en Ring West.

De verbinding vanaf Ring Oost naar Ring Zuid blijft open, maar verkeer wordt bij afrit 38 Groningen-Zuidoost van de ringweg naar de Osloweg geleid.

De omleiding richting Drachten (A7) en Assen (A28) loopt via de overige ringwegen om de stad heen: Ring Oost, Ring Noord en Ring West.

Werkzaamheden

De gedeeltelijke afsluitingen van de zuidelijke ringweg en het stuk A28 zijn vanwege werkzaamheden aan de veiligheidssystemen in de wegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om lussen in de weg die detecteren of een auto te langzaam rijdt.