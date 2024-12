Rikus Jager, Mattias Gijsbertsen en Mirjam Pauwels leiden onderhandelingen nieuw provinciebestuur

Foto: Provincie Groningen

Rikus Jager, Mattias Gijsbertsen en Mirjam Pauwels leiden als (in)formateurs de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen.

Dat hebben de vier onderhandelende fracties maandagmiddag bekendgemaakt. Vijf dagen geleden lieten de formerende partijen (BBB, PvdA, GroenLinks en VVD) nog weten dat er voorlopig geen formateur zou worden aangesteld en dat de gesprekken eerst verder moesten vorderen. Dat lijkt nu het geval te zijn, met drie aangestelde (in)formateurs.

Gemêleerd gezelschap

Rikus Jager (CDA) is momenteel waarnemend burgemeester van de gemeente Dalfsen. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Westerveld en Tweede Kamerlid. Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) is voormalig wethouder en locoburgemeester van de gemeente Groningen en heeft ervaring als informateur in de gemeente Groningen. Mirjam Pauwels (VVD) is onder andere oud-wethouder van de gemeente Assen.

Nieuwe meerderheid gezocht

In september zagen de toenmalige coalitiepartners BBB, Groninger Belang, ChristenUnie en PvdA geen basis meer om met elkaar door te gaan. De breuk ontstond door een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het coalitieakkoord van BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang was afgesproken dat de ontwikkeling van het park zou doorgaan, in tegenstelling tot de aanleg van nieuwe windparken.

De BBB, de grootste partij binnen de coalitie, stemde tegen deze afspraak, samen met twee leden van Groninger Belang. Uiteindelijk besloot de ChristenUnie dat de verdeeldheid zorgde voor een vertrouwensbreuk.

Sindsdien is er gepraat over een nieuwe coalitie binnen de provincie, onder leiding van oud-burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Die gesprekken leken in eerste instantie te moeizaam om een meerderheidscoalitie te vormen met de oude bestuurlijke partijen. Eind december leek dat echter toch gelukt, nadat Groninger Belang en de ChristenUnie plaatsmaakten voor de VVD en GroenLinks.

Doorpraten na feestdagen

De vier fracties praten nu verder om een stabiel provinciebestuur te vormen. Volgens Gouke Moes (BBB), fractievoorzitter van de grootste partij in de Provinciale Staten, gaan de partijen ‘met vertrouwen de volgende fase in’. De nieuwe gespreksrondes beginnen na de jaarwisseling.