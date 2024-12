Rechtstreekse vakantievluchten vanaf Eelde naar Egypte stoppen al in januari

Foto: Marvin Mutz via Wikimedia Commons (CC 2.0)

De vakantievluchten tussen Groningen Airport Eelde en de badplaats Hurghada in Egypte stoppen half januari alweer.

De vluchten naar Egypte werden halverwege september aangekondigd. Zondag vertrok de eerste. In eerste instantie zou er een tussenstop plaatsvinden op Maastricht Aken Airport, maar die werd anderhalve maand geleden al geschrapt. Corendon liet destijds weten dat in Maastricht weinig animo was voor de reizen naar Egypte.

Corendon zou daarom rechtstreeks vanaf Eelde naar Hurghada vliegen tot en met 13 april. Nu blijkt dat Corendon de laatste vlucht al op zondag 12 januari uitvoert. Aan RTV Noord laat de luchtvaartmaatschappij weten dat te er weinig animo is voor de vliegreizen.