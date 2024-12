Radio Esperando weer ruim een week vanuit Veronica Bar voor het goede doel

Ingezonden foto

Internetradiozender Esperando maakt inmiddels alweer een week radio vanuit de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg. Net als de afgelopen twee jaar wordt daarmee geld ingezameld voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

Van 23 tot 31 december maakt de radiozender een programma vanuit het café, waarbij muziek wordt gedraaid en diverse artiesten live komen optreden. Voor een klein bedrag kunnen verzoekjes aangevraagd worden.

Meer dan 7000 euro

"Dit gaat enorm goed", vertelt Tino Meijering, baas van Radio Esperando. "Ik krijg net een berichtje dat we al op 7800 euro zitten. Vandaag alleen is al 2535 euro opgehaald." Met nog één dag te gaan, staat de teller nu al op een hoger bedrag dan vorig jaar. Toen werd ruim 7700 euro opgehaald. Het jaar daarvoor was de opbrengst ruim 8000 euro.

Etherpiraat

Radio Esperando was lange tijd een etherpiraat; een radiozender die zonder zendvergunning uitzendt. Sinds een aantal jaar hebben ze hun activiteiten voortgezet op internet. “Komend jaar draaien we zo’n 10 jaar met dit station. En één of twee keer per jaar organiseren we een evenement, net zoals deze week.”

Het is nu voor de derde keer dat de radiozender een radiomarathon organiseert in de Veronica Bar. Daarvoor heeft de zender speciaal een radiostudio opgebouwd in het café, waar de uitzendingen worden gemaakt. Naast het café staat een hoogwerker, waar een antenne in hangt. Speciaal voor deze gelegenheid is de radiozender ook op de FM-band (100.00 FM) te horen. “Daar betalen we gewoon voor”, aldus Meijering.

De Groninger vertelt dat het idee voor de radiomarathon eigenlijk spontaan is ontstaan. “Een collega van de radio kwam er destijds mee.” De keuze voor de Veronica Bar was niet moeilijk. “Daar kwamen wij weleens.”

Beatrix Kinderziekenhuis

In het eerste jaar ging het geld naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). “Maar daar hielden we een beetje een nare nasmaak aan over, dus toen zijn we overgestapt naar het Beatrix Kinderziekenhuis. Die waarderen het veel meer”, vertelt Meijering.

Met al een mooi geldbedrag op de teller en nog een volledige dag voor de boeg, kijkt de Groninger nu al terug op een geslaagde marathon. Kijk voor meer informatie op de website van Radio Esperando. De marathon duurt tot dinsdag 18.00 uur.