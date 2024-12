Raad wil Stationsgebied grandeur van weleer teruggeven: “Fietsen via Werkmanbrug verbieden?”

Foto Andor Heij. Hoofdstation, avond

De gemeenteraad vindt dat het Stationsgebied een prettige plek moet zijn om te verblijven. Er is echter twijfel of je nu direct aan deze plannen moet beginnen en in hoeverre je fietsers daarin de ruimte gaat geven.

“Iedereen die wel eens met de trein reist, kent dat gevoel”, vertelt Hans de Waard van de SP. “Dat je op een station uit de trein stapt en dat je denkt, wauw! Ik ben ergens. Het stationsgebied is de eerste indruk die je van een stad krijgt.” Alle partijen zijn het er over eens dat dit in Groningen beter kan. In de gemeenteraad werd woensdagavond gesproken over het Stationsgebied noordzijde. Dit is het gedeelte direct ten noorden van de muren van het Hoofdstationsgebouw.

Prettige plek om te verblijven

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen geeft aan dat de vergadering bedoeld is om bij de raad wensen en bedenkingen op te halen. Hoe moet de toekomst van dit gebied er uitzien? Daar horen ook uitdagingen bij. Volgend jaar zomer gaat het nieuwe Hoofdstation namelijk open. Vanaf dat moment kunnen reizigers via een tunnel de perrons bereiken. Maar de ontwikkeling van zowel de noord- als de zuidzijde van het Hoofdstation, zullen de komende jaren nog volop bezig zijn. Belangrijk is daarom om een balans te gaan vinden in deze ontwikkeling, maar ook dat het de komende jaren een prettige plek is om te verblijven.

Rik Heiner (VVD): “Wij denken dat het verstandig is om deze aanpak uit te stellen”

De verwachting is dat de aanpak van Stationsgebied noordzijde 35 tot 42 miljoen euro gaat kosten. De transformatie van de Stationsweg kost tussen de 16 en 19 miljoen euro. Bij de Stationsweg is het de bedoeling dat er een knip gaat komen, waardoor het niet meer een doorgaande route wordt. Rik Heiner van de VVD is kritisch: “Het is belangrijk om ons te realiseren dat niet alles kan, en ook kan niet alles tegelijk. Als politiek moeten we keuzes maken. Daarom denken wij dat het verstandig is om de aanpak van de voorkant uit te stellen. Inclusief de knip. Het geld dat we hierdoor niet uitgeven, kunnen we besteden aan het behoud van de ijsbaan.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Door de Stationsweg te knippen geven we voetgangers de ruimte”

Benni Leemhuis van GroenLinks is verbaasd: “Als één ding makkelijk is om te realiseren, dan is dat de knip. Door de Stationsweg te knippen kunnen we voetgangers de ruimte geven.” Heiner: “Wij hebben überhaupt twijfels of deze knip wel verstandig is om te maken.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Waarom heeft de VVD twijfels? Cijfers laten zien dat als we deze weg aanpassen, dit maar tot twee of drie procent extra verkeer gaat leiden op de zuidelijke ringweg.” Heiner: “Groningen is al slecht bereikbaar voor de automobilist. Over de Stationsweg rijden nu dagelijks 15.000 auto’s. Maak je het nog ingewikkelder, dan schrikt het mensen nog meer af en komen mensen niet meer naar Groningen. Dat willen wij niet.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het is een pittig, duur plan”

En er zijn meer partijen kritisch. Bijvoorbeeld Stadspartij 100% voor Groningen. Hans Moerkerk: “Wat ik wil benadrukken is dat dit in de basis een goed plan is. Maar wij maken ons wel zorgen over de financiën. Het is een pittig, duur plan. Het kan fors in de papieren lopen. Als ik daar de risico’s van de grondexploitatie bij op tel, dan lijkt het mij verstandig dat we op onze tellen gaan passen.” De fractie heeft ook zorgen over de knip in de Stationsweg. Diezelfde zorgen zijn ook hoorbaar bij D66. Die partij noemt het Hoofdstation een overstapmachine met een regiofunctie, waar mensen ook per auto moeten kunnen komen.

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Haal de fietsers van de Werkmanbrug”

Tijdens de vergadering ging het voornamelijk over voetgangers en fietsers. Met het knippen van de Stationsweg krijgen voetgangers meer ruimte. Juist ook de voetgangers, want als het aan de ChristenUnie ligt, dan wordt de H.N. Werkmanbrug, die voor het Groninger Museum langs loopt, afgesloten voor fietsers. Laurent Dwarshuis: “Voor voetgangers is het in de huidige situatie een overlevingscircus. Wij denken dat het goed is om de fietsers van de brug te halen, en om hen gebruik te laten maken van de Emmabrug en de Herebrug.”

Tom Rustebiel (D66): “Wat is de meerwaarde van een tunnel onder het Hoofdstation geweest?”

Tom Rustebiel van D66: “Dit verbaast mij heel erg. We hebben een dure fietstunnel aangelegd onder het Hoofdstation. En dan kom je straks vanuit Groningen-Zuid voor een kanaal te staan, waarbij je alsnog om moet fietsen. Wat is dan de meerwaarde van de tunnel geweest?” Dwarshuis: “De tunnel levert een hele goede verbinding op met de zuidkant van de stad. Als je de Stationsweg gaat knippen, dan worden de kruispunten rustiger, waardoor je fietsers beter om kunt leiden.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Wil je alle fietsers op dezelfde route hebben?”

Ondanks kritiek van verschillende partijen kan de wethouder zich wel vinden in de woorden van Dwarshuis: “Het is bij dit plan belangrijk om uit te zoomen. Als je fietsers via de Werkmanbrug leidt, dan komen zij in de binnenstad terecht, terwijl dit voor veel fietsers niet de bestemming is. Zij moeten naar het UMCG of naar de Zernike Campus. Als je van Lewenborg naar Haren fietst, dan ga je via de Grote Markt. Wil je al die fietsers via deze route? Of wil je dat juist spreiden?” Met de nieuwe fietsroute onder het Hoofdstation door is het de verwachting dat het nog drukker gaat worden met fietsverkeer op de Werkmanbrug. Van Niejenhuis denkt daarom dat het verstandig is om fietsers via verschillende routes te geleiden.

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Wij zien een groene stadspromenade met horeca helemaal zitten”

Naast een plek om de trein te pakken moet Stationsgebied noordzijde ook een plek zijn om te verblijven. Verschillende fracties hebben daar ideeën voor. Bijvoorbeeld Student & Stad. Raadslid Pablo Vermerris is met een foto naar de raadszaal getogen om te tonen hoe het er uit zou moeten gaan zien. “Wij zouden de verbinding met het water willen maken. Een stadspromenade, met horeca en veel groen waar inwoners graag vertoeven. Er zouden ook buitenspeelplekken en urban sports-faciliteiten gerealiseerd kunnen worden.”

Bart Hekkema: “Met dit plan kan Groningen het mooiste Stationsplein van Nederland krijgen”

Ook wil Student & Stad tornen aan de functiemix. Veertig procent van de gebouwen krijgt in de plannen een woonfunctie, veertig procent krijgt een werkfunctie en twintig procent worden voorzieningen. Vermerris zou de voorzieningen omhoog willen schroeven naar dertig procent, wat ten koste gaat van werken. De Partij voor de Dieren ziet ook kansen: “Zo’n stadspromenade zou dan wel een natuurvriendelijke oever moeten krijgen, zodat het voor alle inwoners, ook voor de vogels en andere dieren, een prettige plek wordt.” Hekkema is optimistisch: “Met dit plan is er de mogelijkheid om het mooiste Stationsplein van Nederland te worden. Als je de foto’s uit vroeger tijden ook bekijkt, met dubbele bomenrijen, veel groen en een paleistuin voor het Hoofdstation. Wat ons betreft wordt het Stadsbalkon zo snel mogelijk gesloopt, om daarna alles weer in grandeur te herstellen zoals het vroeger was.”

Hans de Waard (SP): “Minimaal dertig procent sociale woningbouw”

Het slopen van gebouwen in het gebied moet daarbij wel in figuurlijke zin worden gezien. Hekkema denkt dat het goed is om de functie van de huidige kantoorgebouwen in het gebied te verplaatsen naar andere delen van de stad. De gebouwen zouden dan getransformeerd kunnen worden naar wooneenheden. Voor de SP is het aanleiding om te pleiten voor sociale woningbouw. De Waard: “Het realiseren van betaalbare woningbouw is belangrijk. Daarom zouden wij graag zien dat er minimaal dertig procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Het liefst nog wat meer.” Moerkerk heeft daarbij zijn bedenkingen: “We hebben het over de duurste stukken grond van de stad. Is dit niet te ambitieus?” De Waard zegt dat zijn partij deze keuze durft te maken.

Moties

Het komende jaar gaat de wethouder verder aan de slag met de plannen. Alle wensen zullen daarin meegenomen worden. Verschillende partijen overwegen om bij de raadsvergadering over twee weken moties in te dienen. Bijvoorbeeld de VVD. Die zal vragen of de ontwikkeling van de noordzijde losgekoppeld kan worden van de zuidzijde. De PvdA zal oproepen of de ruimtes bij het huidige busstation, die in de toekomst leeg komen te staan, ook tijdelijk gebruikt kunnen worden voor cultuur- en horecadoeleinden. Voor deze invulling zou een prijsvraag in het leven moeten worden geroepen.