PvdA pleit voor nieuwe strategie voor sociale media gemeente: ‘Hyves is ondertussen ter ziele’

Foto: Ecco van Oosterhout / Logo-compilatie: Ibrahim.ID via Wikimedia Commons

De PvdA in Groningen vindt het tijd voor een nieuwe sociale media-strategie voor de gemeente. Het landschap van social media is de afgelopen jaren sterk veranderd, en raadslid Joren van Veen benadrukt daarom dat een update nodig is om beter in te spelen op deze ontwikkelingen.

“Toen de gemeente Groningen in 2011 haar eerste richtlijnen voor sociale mediagebruik vaststelde, prijkte het logo van Hyves nog groot op de cover,” stelt Van Veen. “Bij de update in 2013 was Hyves ondertussen ter ziele als sociale mediaplatform, maar het gehele stuk doet je terugverlangen naar een tijdperk waarin social media nog onschuldig en vriendelijk was.”

De partij wil dat de gemeente elf jaar later nog eens kritisch kijkt naar de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van social media. Volgens de fractie brengt het huidige landschap van social media zeker kansen, maar ook risico’s met zich mee.

‘Social media polariseert’

Van Veen schrijft: “Onderzoek toont aan dat social media polariseert, gebruikt wordt door politieke mogendheden om verkiezingen te beïnvloeden en complottheorieën aanwakkert. Ook is het landschap van sociale mediaplatforms enorm ontwikkeld. Drie van de vier meest gebruikte socialmedia-platforms in Nederland (WhatsApp, Facebook en Instagram) zijn in de handen van één bedrijf. Twitter is recent overgekocht door Elon Musk, waar nu, onder de naam X, de moderatie is afgenomen en er meer sprake is van desinformatie. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het Chinese eigendom van TikTok; zo mogen ambtenaren van de Rijksoverheid TikTok niet installeren op hun werktelefoons.”

De partij wil ook dat de gemeente kritisch kijkt naar de toegankelijkheid van social media. Veel berichten op platforms als Facebook en Instagram zijn niet meer zichtbaar zonder in te loggen, waardoor belangrijke informatie sommige inwoners niet bereikt.

Kansen blijven

Maar het is volgens de PvdA niet alleen maar kommer en kwel bij social media. De partij ziet ook kansen voor direct contact met inwoners. Van Veen: “Honderden likes bij berichten op Facebook zijn geen uitzondering. De X-account heeft nog bijna 20.000 volgers en op werkdagen is webcare mogelijk op ditzelfde platform voor laagdrempelig contact.”

De PvdA vraagt daarom om een nieuwe gemeentelijke strategie voor social media, met aandacht voor moderatie, toegankelijkheid en interactie. Van Veen: “Social media blijft een enorme kans om als gemeente met inwoners te communiceren en zo de betrokkenheid bij de gemeente Groningen te vergroten door in direct contact te staan. We vinden het daarom tijd voor een nieuwe Groningse sociale mediastrategie, waarbij oog is voor zowel de zorgen als de kansen die het nog steeds biedt.”