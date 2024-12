Provincie Groningen opent subsidieloket voor amateurkunst en erfgoed

Foto: Jasper Bolderdijk

Vanaf 6 januari kunnen verenigingen en organisaties in Groningen weer subsidie aanvragen voor projecten rond amateurkunst, cultuur, erfgoed en de Nedersaksische taal. De provincie stelt in totaal 500.000 euro beschikbaar.

Subsidies variëren van vijfhonderd euro voor erfgoedprojecten tot maximaal 50.000 euro per project. De regeling richt zich op vernieuwende activiteiten, zoals het verbinden van cultuur en het sociale domein, en projecten die het gebruik van het Nedersaksisch bevorderen.

Aanvragen worden in vijf rondes beoordeeld, met deadlines op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september en 1 november. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. De regeling is onderdeel van het programma Cultuur is de basis! waarmee de provincie inzet op een toegankelijk en divers cultuuraanbod. Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op de website van de provincie.