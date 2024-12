Populaire modeltreinbouwer op Instagram moet baan afbreken: “Biedt ook weer kansen”

Foto: ingezonden

Het slechte nieuws is dat de modeltreinbaan van Emiel en zijn vriendin uit de stad, die populair zijn op Instagram, ontmanteld gaat worden. Het goede nieuws is dat er een nieuwe baan voor terug gaat komen, die gezien kan worden als een verbeterde versie.

Hoi Emiel! Wat is er aan de hand?

“Er is eigenlijk geen andere optie dan de baan te ontmantelen. Of ik moet er voor kiezen om het dak van het huis te halen en het met een kraan er uit te gaan tillen. Het verhaal is namelijk dat wij gaan verhuizen. De baan is zo groot dat het niet door de deuren past. Is het heel erg om de baan af te moeten breken? Nee. De afgelopen jaren hebben we onze technieken in de modelbouw flink verbeterd. Echter, de huidige baan bestaat ook uit onderdelen uit het prille begin van onze hobby, waarbij we gebruik maakten van technieken die we met de kennis van nu op een andere manier aan zouden pakken. Dus eigenlijk wordt onze nieuwe baan een verbeterde versie van wat we hadden.”

Populair op Instagram

Emiel en zijn vriendin begonnen ongeveer drie jaar geleden aan het bouwen van een modelbaan. Het is niet zijn eerste baan. Vroeger, op jonge leeftijd, bouwde Emiel samen met zijn vader aan een modelbouwbaan, maar de puberteit zorgde ervoor dat deze hobby uit het oog verdween. Het stel heeft beide een passie om elementen in beeld te brengen. Aanvankelijk ging het op Instagram qua belangstelling langzaam, maar een filmpje over het vastnieten van een stuk gaas voor een berg werd binnen korte tijd 700.000 keer bekeken, en zorgde voor veel nieuwe volgers.

In februari hebben we voor het eerst aandacht besteed aan jullie hobby. Dit naar aanleiding van jullie grote populariteit op Instagram, waarbij jullie toen op ruim 26.000 volgers zaten. Wat is er sindsdien gebeurd?

“Jullie berichtgeving heeft wel wat losgemaakt. Andere media, als het Dagblad van het Noorden en Sikkom, kwamen ook een kijkje nemen. En ik werd uitgenodigd voor het Noorderzon Festival. Daar vond een talkshow plaats waar gasten over hun hobby’s kwamen te spreken. Dat was super leuk om daar aan mee te werken. Als voorbeschouwing daarop mocht ik overigens nog op NPO Radio 1 vertellen over mijn hobby. Inmiddels heb ik ruim 33.000 volgers. Aanvankelijk had ik voornamelijk volgers die overal en nergens vandaan kwamen. Sinds er in de media aandacht is voor mijn hobby, is het aantal volgers vanuit de regio flink toegenomen. Super leuk natuurlijk!”

Wat vind je er van dat het aantal volgers is gegroeid?

“Het is heel erg leuk om te zien dat mensen mijn werk waarderen en leuk vinden. Het is leuk om anderen te inspireren met mijn werk, maar wat ik vooral wil bereiken, is dat ik het steeds realistischer neer weet te zetten. Wat ik wil is dat ik zelf beter word in het uitoefenen van deze hobby. Het aanleren van nieuwe technieken en methodes en de ontwikkeling van de baan, dat laat ik graag aan mijn volgers zien. Wel hoor ik steeds vaker dat mijn filmpjes gebruikt worden als tutorial. Dat is natuurlijk super leuk om te horen.”

Sinds de laatste keer dat we je spraken heb je niet stilgezeten. Aan welke projecten aan je baan heb je gewerkt?

“Ik heb flinke stappen gezet in de aankleding. Bij modelbouwbanen heb je eigenlijk twee type mensen. Je hebt een groep die het leuk vindt om met treinen te rijden en je hebt een groep die zijn ei en passie kwijt wil kunnen in het bouwen van de scenery. Ik behoor tot die laatste categorie. De afgelopen maanden heb ik bijvoorbeeld gewerkt aan de bouw van een moestuin. Maar ook is er grasland bijgekomen, zijn er bomen geplaatst en is de baan uitgebreid met kleine schuurtjes. Al die onderdelen maak ik zelf. De grootste uitdaging was het maken van een wijngaard. Deze bestaat uit 180 plantjes die dus allemaal één voor één gemaakt moesten worden. Met paaltjes en draden is het uiteindelijk een wijngaard geworden zoals ze die in het Zwarte Woud kennen, de regio waar onze modelbaan op is gebaseerd.”

Nu kan ik mij voorstellen dat je hobby in de zomermaanden op een lager pitje staat, omdat het dan mooi weer is …

“Die situatie is bij mij een beetje vreemd. Want ik begrijp wat je bedoelt. In de zomer ga je er in de avonduren op uit, om nog wat leuks te doen. Maar doordat ik mijn Instagrampagina heb, kan ik mijn hobby eigenlijk niet pauzeren. Natuurlijk kan ik hier en daar wat video’s inplannen, zodat je wel even op vakantie kunt. Maar een pauze van meerdere weken is niet slim omdat je de volgers wel content wilt blijven bieden. Ik ben niet actief op Instagram om meer volgers te krijgen. Maar de volgers die ik heb, die wil ik wel tevreden houden door hen regelmatig te voorzien van nieuwe updates.”

Je hebt het over vakantie. Nu heb ik begrepen dat je afgelopen zomer naar Duitsland bent geweest …

“Haha ja. Maar dat was toeval. Ik ben toen ook niet in het Zwarte Woud geweest. Maar het is wel zo dat je tijdens je vakantie, als je in Duitsland bent, dat je toch wat meer om je heen kijkt. Hoe ziet de spoorinfrastructuur er op die plek uit? En wat zie ik in het landschap? Zie ik elementen die ik kan gebruiken in mijn eigen landschap? Wat trouwens leuk is om te vertellen is dat ik een viaduct heb gebouwd, gebaseerd op een viaduct die in het Zwarte Woud is te vinden. Nog niet zo lang geleden zei iemand, dat viaduct daar, die lijkt heel erg op wat ik in het Zwarte Woud tegenkwam. Weet je. Dat zijn voor mij de grootste complimenten. Dat maakt me blij, omdat het gelukt is om iets te maken dat sterk lijkt op het origineel.”

Hoeveel tijd steek je gemiddeld per week in je hobby …

“Ik denk een uurtje of vier. De meeste tijd gaat op aan voorbereiding. Het lezen van artikelen, het bekijken van video’s. Als ik aan een project begin, dan heb ik iets drie dubbel gecheckt of ik het wel op de juiste manier doe. Ik doe iets niet zomaar. Enerzijds heeft een goede voorbereiding met de kosten te maken. Sommige projecten kosten, qua materiaalgebruik, best wel wat geld. Iets opnieuw moeten doen, dat wil je niet. Dat is zuur. En nu wil ik niet als een betweter overkomen, want er gaat bij mij, ondanks de voorbereiding, nog vaak genoeg iets mis. Dat je teveel lijm gebruikt bijvoorbeeld, of dat het verven niet helemaal goed gaat. Maar dat zijn zaken die op te lossen zijn.”

Maar het komt er nu wel een beetje op neer dat al het werk voor niets is geweest, omdat je de baan af moet breken …

“Ik hou er wel van om in mogelijkheden en kansen te denken. Het is niet zo dat het weggegooid gaat worden ofzo. Heel veel onderdelen wil ik gaan hergebruiken in mijn nieuwe baan. De bomen ga ik bijvoorbeeld voorzichtig verwijderen en inpakken. Die krijgen straks een nieuwe plek. Dat geldt ook voor de huisjes, de schuren, de rails en de seinen. En wat ik al zei: het biedt kansen om de nieuwe baan nog beter en mooier te maken. Om een voorbeeld te geven. Toen ik begon maakte ik gebruik van een techniek bij het plaatsen van gras, waar ik uiteindelijk niet helemaal gelukkig mee ben, omdat het wat statisch oogt. Deze techniek heb ik afgelopen jaar fors verbeterd, waardoor het nu mooie polletjes zijn.”

Hoe gaan de komende maanden er voor jou uitzien?

“Het begint in januari met het uit elkaar halen van deze baan. Daarna zal ik al heel snel, samen met een vriend, beginnen aan een nieuw project. In maart exposeren we drie dagen lang op een beurs, waar modelspoorbouwers uit heel Europa hun nieuwste modelspoorbanen presenteren. Dit evenement heet On traXS en vindt plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Wij zijn gevraagd om daar een kleine baan voor te bouwen. Ondertussen vindt in de komende maanden ook onze verhuizing plaats. Als On traXS is afgelopen, wil ik beginnen met de baan in mijn nieuwe huis.”

Heb je al enig idee hoe je nieuwe baan er uit gaat zien?

“Qua afmeting denk ik dat het ongeveer hetzelfde blijft. Veel mensen denken dat ik op dit moment een hele grote baan heb. Maar dat valt wel een beetje mee. Dat ze dat denken komt vooral omdat ik op een kleine oppervlakte diverse landschappen laat zien, waardoor het al snel groot lijkt. Natuurlijk kan ik een hele groot baan bouwen. Maar dat maakt het realiseren van een landschap ook tot een veel grotere klus. Bij deze hobby is het wel belangrijk dat je het voor jezelf overzichtelijk houdt. Ook qua sporenplan zal ik dichtbij de huidige opzet blijven. En dat geldt ook voor het thema. Mijn baan zal gebaseerd blijven op het Zwarte Woud.”

Wat gaan je volgers hier op Instagram van merken?

“Zij zullen de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de videovlogs mee gaan krijgen. Het proces van ontmanteling, de verhuizing en het opnieuw opbouwen, maar ook het project rond On traXS, zullen zij in geuren en kleuren gaan beleven. Dat is tenslotte ook allemaal content.”