‘Polonaise’ over plannen Gerrit Krolbrug, wel zorgen over veiligheid voor fietsers

Complimenten, complimenten, complimenten. Het voorlopige ontwerp voor de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt breed gedragen in de gemeenteraad. Hoewel het gemeentebestuur wel de opdracht krijgt om nu al goed te bekijken of fietsers op de nieuwe brug niet in het gedrang komen tussen vrachtverkeer, liep het kleine aantal aanwezige raadsleden mentaal de ‘polonaise’.

De brug, een ontwerp van Rijkswaterstaat, wordt een 4,5 meter hoge hefbrug met vier torens. Voor fietsers en voetgangers komen aparte bruggen van 9,7 meter hoog. Het plan omvat ook een parkje, herstel van de Hunzeloop en het planten van meer bomen. Om de fietsers meer ruimte te geven, wordt de Korreweg een fietsstraat. Door de lange aanloop naar de brug wordt de helling aan beide kanten 2,5 procent.

Vanwege de helling van de brug wordt de Ulgersmaweg aan de andere kant van de brug iets verlegd; daar komt een rotonde. Fietsers moeten tijdens de bouw over de Busbaanbrug.

Polonaise

Raadsleden waren over het algemeen positief over het ontwerp en complimenteerden de betrokkenheid van omwonenden. Voorzitter Irene Huitema verwoorde de stemming uitstekend: “Ik krijg bijna het gevoel alsof u hier zo samen de polonaise gaat lopen!” Toch waren er ook een aantal kritische noten, met name over de veiligheid van de fietsstraat.

‘Kan niet sneller’

De gemeente denkt dat de bouw van de brug eind 2026 of begin 2027 kan beginnen en drie jaar later klaar is. Hoewel dit al jaren een punt van zorg is, zowel binnen de raad als bij omwonenden, voelden voornamelijk de oppositiepartijen de noodzaak om dit nogmaals aan te stippen. VVD-raadslid Rik Heiner opperde zelfs (kort) een motie in te dienen voor een onderzoek naar de lange duur. Om van te leren, stelde Heiner: “Bruggen in Groningen blijken namelijk nogal ‘aanvaringsgevoelig’.”

Maar het kan niet sneller, stelt wethouder Philip Broeksma: “We hebben die vraag gesteld. We hebben dit aan een groep experts meegegeven als ‘challenge’. De eerste planningen waren ‘optimistisch’ volgens deze experts. We willen daarom, met deze planning, ook geen extreem optimisme uitstralen. Dit is een realistische planning, het huidige proces is goed voorspelbaar. De kleine groep bouwers in de markt die soort projecten aankan, weet waar ze aan beginnen. Dit is een realistisch scenario en ik verwacht echt dat in 2027 de eerste schop de grond in gaat en de brug in 2029 klaar is.”

Fietsstraat

De meeste zorg ging woensdagavond uit naar de veiligheid voor fietsers. De route over de Gerrit Krolbrug wordt nu dagelijks gebruikt door zo’n 16.000 fietsers. Op de nieuwe brug en op de Korreweg moeten zij de hoofdgebruikers gaan zijn, maar auto’s, vrachtverkeer en mogelijk ook bussen mogen de ‘fietsstraat’ delen met de rijwielers. “Een kritische massa fietsers is goed voor veiligheid op een fietsstraat,” aldus GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis. “Dat kan als het druk is, maar in de kleine uurtjes misschien niet. Daar moeten we scherp naar kijken.”

Maar volgens wethouder Broeksma is de soep (nog) niet zo heet als hij lijkt: “Kleine vrachtwagentjes en busjes zouden eroverheen kunnen. Dat werkt in combinatie met fietsers, denken we. U denkt nu al na over een inhaalverbod, stopborden, haaientanden. Het wordt sowieso een dertig-kilometerweg en er komt een rotonde. En in een fietsstraat is eigenlijk altijd al een inhaalverbod. We gaan het in 2029 monitoren, aankijken en ingrijpen als het onveilig wordt.”

Als de bouw echt gaat beginnen in 2027, dan moeten de oude brugdelen en de hellingbanen gaan wijken. De Busbaanbrug moet het alternatief gaan worden. Met hellingbanen voor fietsers, benadrukten de raadsleden richting de wethouder. En dat ‘moet hem worden’, stelt ook Broeksma: “Een andere oplossing is er niet. Naar de steilte van de hellingbanen wordt nog gekeken, daar druk ik op bij minister en Rijkswaterstaat. Ik ga ervan uit dat dat doorgaat.”