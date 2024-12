Politieke partijen willen ’tijdelijke bruisende invulling’ voor busstation

Foto: Andor Heij

Er moet een tijdelijke bruisende invulling komen voor het te verdwijnen busstation bij het hoofdstation van Groningen. Dat vinden de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en GroenLinks. De politieke partijen dienen woensdag een motie in om dit te realiseren.

Halverwege 2026 moeten de bussen van het huidige busstation verplaatst worden naar de zuidkant van het hoofdstation. De partijen constateren dat deze plek daardoor mogelijk vijf tot tien jaar leeg komt te staan. De partijen zouden dat zonde vinden en vragen daarom aan het college om mee te denken over een eventuele tijdelijke invulling van de locatie. Zo zou er volgens de partijen ruimte zijn voor bijvoorbeeld horeca, cultuur en verblijven. Daarnaast vinden zij ook dat het geschikt zou kunnen zijn voor startende ondernemers.

De partijen verzoeken het college om in gesprek te gaan met NS, dat eigenaar is van de grond, en te kijken of het mogelijk is om een prijsvraag uit te schrijven aan inwoners van de gemeente om initiatieven te bedenken.