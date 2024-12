Foto via Politie.nl

De politie is opzoek naar vier personen die mogelijk betrokken zijn bij een incident in de Poelestraat in de Stad. Op X schrijft politiechef Gerard de Jonge dat de politie op zondagochtend om 5.50 uur een bewusteloze man aantrof.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een getuige zag vier mannen wegrennen van het slachtoffer. De politie zoekt de verdachten.