Politie zoekt getuigen van gewelddadige beroving bij winkelcentrum Selwerd

Foto via Politie.nl

De politie zoekt getuigen van een geweldsincident, wat afgelopen dinsdagmiddag plaatsvond bij het winkelcentrum in Selwerd.

Volgens de politie vond het incident plaats rond 13:40 uur. Een vrouw werd slachtoffer van het geweld. Nadien werd de vrouw ook beroofd.

De politie hoopt dat getuigen kunnen helpen om dit incident op te lossen. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld daarbij het onderzoeksnummer 2024337158.