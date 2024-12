Politie vraag om alert te zijn bij vermoedens opslag illegaal vuurwerk

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger politie vraagt burgers om alert te zijn op de opslag van verboden vuurwerk.

“Veel mensen denken dat verboden vuurwerk alleen wordt opgeslagen in afgelegen loodsen of schuren, maar we zien dat dit gevaarlijke vuurwerk ook gewoon in woonwijken wordt opgeslagen”, schrijft de politie op Instagram.

Dat gebeurt dan in een berging op zolder en zelfs onder het bed. “Dit lijkt misschien onschuldig, maar als het ontploft is het effect enorm groot”, aldus de politie. “Het brengt ook risico’s voor jou als buurtbewoner en de rest van de buurt met zich mee”.

“Wij roepen je daarom op om bij ons te melden wanneer je vermoedt dat iemand verboden vuurwerk verhandelt, opslaat of vervoert”.