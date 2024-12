Politie in woning binnen in Lewenborg vanwege ‘lopend onderzoek’

Foto: 112 Groningen

Aan het Anker in Lewenborg was maandagmiddag een flinke politiemacht op de been tijdens een instap van een woning.

De straat werd enige tijd afgezet rond de woning, terwijl de agenten binnen hun werk deden. Tijdens de doorzoeking waren ook op het dak van de woning enige tijd gemaskerde agenten in ‘zware vesten’ te zien.

De reden van de instap van de politie is (nog) niet bekend gemaakt. Ook is niet bekend of er aanhouding zijn verricht. Een woordvoerder liet aan 112 Groningen weten dat het gaat om een ‘lopend onderzoek. Wel is bekend dat een team van ‘digitale specialisten’ van de politie bij het onderzoek betrokken is.