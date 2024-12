Politie: ‘Niet thuis? Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren’

Het is de kortste dag van het jaar. Voor sommige inbrekers de kans om rond deze tijd toe te slaan. In de gemeente is de afgelopen zeven dagen 8 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dit blijkt uit data van de politie.

Om woninginbraken te voorkomen roept de politie mensen daarom op om het huis een ‘bewoonde indruk’ te geven. Eén manier om het huis meer bewoond te doen laten lijken is het aanzetten van verlichting. Een optie is het gebruik van tijdschakelaars en bewegingssensoren.

Maar ook voor boodschappen doen of een hond uitlaten is het raadzaam volgens de politie om het huis goed achter te laten. “Sluit dan ook de ramen en deuren en doe alles op slot. Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten en leg waardevolle spullen ook uit het zicht.”

De politie vraagt niet alleen rond deze kortste dag van het jaar op te letten, maar ook in de komende weken.