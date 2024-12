Politie deelt beelden van spoedbegeleiding door Stad

Foto: still uit video

Op het YouTube-kanaal van de bekende politievlogger Jan-Willem zijn afgelopen dagen beelden gedeeld van een spoedbegeleiding van een ambulance door de stad. De film geeft een inkijkje in het werk van agenten.

De politie heeft verschillende taken. Zo verzorgt de verkeerspolitie de verkeerstechnische begeleiding, ook wel VTB genoemd. Mocht er met spoed een patiënt naar een ziekenhuis worden gebracht, dan kan de hulp worden ingeroepen van motorrijders die opgeleid zijn om VTB uit te voeren. Zij maken tijdens zo’n rit als het ware de weg vrij voor de ambulancechauffeur.

Het filmpje op YouTube is afgelopen zomer opgenomen tijdens een oefening. De beelden waren aanvankelijk voor interne doeleinden bedoeld, maar omdat het mooie beelden zijn, is besloten om het ook deels online te plaatsen. In de video zien we dat ambulancemedewerkers te maken krijgen met een traumatische reanimatie in Leeuwarden. De patiënt, een kind van 10 jaar oud, moet voor verdere behandeling naar het UMCG worden gebracht. Dat is waar de VTB-motorrijders in beeld komen. In het filmpje zien we de commandant en drie spitsrijders de weg vrij maken. Via de A7 rijdt men bij Hoogkerk de busbaan op, via de Peizerweg richting het UMCG.

Bekijk hier het filmpje: