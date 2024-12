Pleit voor spoeddebat onveilige Gele Loper strandt: “Tijd van praten is voorbij”

Foto Mirre van de Klok

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft vrijdag geprobeerd om een spoeddebat op te tuigen naar aanleiding van een brandbrief van ondernemers over de situatie in de Gele Loper. De aanvraag werd alleen gesteund door de PVV en Partij voor het Noorden.

“Waar ik heel erg van baal is dat er politiek wordt bedreven op dit onderwerp”, reageert fractievoorzitter Yaneth Menger. “Er wordt door andere partijen gezegd dat de burgemeester met een integraal plan gaat komen voor de situatie en dat er verschillende moties in de maak zijn. En dat zal zo zijn, en ik geloof ook best wel dat iedereen ter goeder trouw is. Maar wat je hiermee doet is dat je politiek gaat bedrijven op de onveiligheid die mensen ervaren. Daarom zeggen wij als fractie, de tijd van praten is voorbij. Wij willen nu actie. En met nu bedoel ik eigenlijk gisteren, of vorige maand.”

Brandbrief van ondernemers

Aanleiding voor de uitspraak van Menger is een brandbrief die vrijdag door ondernemers werd verstuurd. In de brief wordt de noodklok geluid. Volgens de ondernemers zijn bedreigingen, crimineel gedrag, prostitutie, drugsgebruik en vernielingen aan de orde van de dag. “Ondernemers en bewoners worden geïntimideerd. Mensen doen hun behoefte in de portieken van de omwonenden”, vertelt voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club. “Mensen die in restaurants werken kunnen na 19.00 uur niet meer onbedreigd naar het station. Vrouwelijk personeel wordt begeleid door mannelijke collega’s. Er moet iets aan gebeuren of moet er eerst een slachtoffer vallen?”, vraagt Bos zich af. “We willen niet dat ondernemers straks hun zaak eerder dicht gaan doen of zich afvragen hoe hun zaak er morgen uit ziet. Of de ramen er nog wel in zitten.”

“Wat daar gebeurt is geen incident, dat gaat zich doorontwikkelen”

Menger is al veel langer met het onderwerp bezig. Twee jaar geleden vroeg zij reeds aandacht voor de situatie. “In die periode sprak ik met de eigenaar van een winkel op de Vismarkt. Deze persoon sprak zijn grote zorgen uit over twee medewerkers waarbij er toen al sprake was van een onveilige situatie. Ik heb toen tegen de inmiddels afgetreden burgemeester Koen Schuiling (VVD) gezegd, het is daar in dat gebied schaars verlicht. Die donkerte heeft een aanzuigende werking. Gevaarlijk omdat de loop vanaf het Hoofdstation daar langs gaat. Wat daar gebeurt is geen incident, dat gaat zich doorontwikkelen. Daar heb ik voor gewaarschuwd. En nu twee jaar later … het is werkelijk schandalig dat het zo ver heeft moeten komen. Ja, ik ben echt boos. Het ligt mij ook als een steen op de maag, zal ik je eerlijk vertellen.”

“Supermarkten sluiten eerder hun deuren zodat jong personeel veilig thuis kan komen”

Volgens de politica zijn er meer voorbeelden te noemen. “Meneer Bos zegt dat hij wil voorkomen dat ondernemers hun zaak eerder gaan sluiten. Maar dat gebeurt al. Als partij zijn wij de afgelopen periode de boer opgegaan. Ons was namelijk opgevallen dat supermarkten eerder de deuren sloten. We zijn in gesprek gegaan met filiaalmanagers over waarom dit gebeurde. Uit die gesprekken werd duidelijk dat men dit deed om, voornamelijk jong, personeel dat er werkt de gelegenheid te geven om nog veilig thuis te kunnen komen. Ik ben heel erg bang dat we ons in een glijdende schaal bevinden, waarbij het steeds meer lijkt alsof het gespuis op straat de macht in handen heeft.”

“Ik vond het een spoeddebat waardig”

Menger heeft ook contact gezocht met de teamchef van de politie in de binnenstad: “Ik heb gevraagd, wat heb je nodig om de situatie veiliger te maken. Al heel snel ontving ik een epistel met allerlei maatregelen die we kunnen nemen. Als de politie het zo concreet kan presenteren, waarom kan het dan dat er niks gebeurd? Ik ben bang dat het met politieke wil en keuzes heeft te maken. Daarom vond ik dit een spoeddebat waardig. Maar daar is helaas geen meerderheid voor te vinden. De partijen hebben daarin hun eigen afwegingen gemaakt. Er wordt gewacht op het plan van de burgemeester. Maar die tijd hebben we niet. Wat als er vanavond een ernstig incident plaatsvindt? Dat is waar we het over hebben hè? We hebben het over mensenlevens.”

“Besloten om de media te benaderen”

Het raadslid is hoorbaar boos. Volgens haar gaat een integraal plan ook niet het summum zijn. “De burgemeester en andere partijen hebben gezegd dat er zeer binnenkort een integraal plan gaat komen. Mijn gevoel zegt dat het steeds verder naar achteren wordt geschoven. Maar als dit plan er ligt, dan gaan mensen daar op straat niet direct iets van merken. Voor het tot maatregelen leidt ben je weer een periode verder. Omdat mijn partij zich grote zorgen maakt, hebben we besloten om de media te benaderen, zodat we in ieder geval kunnen laten horen hoe wij er in staan. Daarnaast willen we komende maandag binnen onze fractie overleggen wat we eventueel nog meer kunnen doen.”

Zerotolerancebeleid

De oplossing voor de problematiek denkt Menger ook te hebben: “Hang in ieder geval direct camera’s op de plekken waar het nodig is. En laat de camera’s hangen zolang het nodig is. Daardoor heb je zicht op wat er zich afspeelt. Meer preventief handelen in plaats van repressief. En wat mij betreft vullen we dit verder aan met zerotolerancebeleid. Dat je mensen preventief kunt fouilleren. Dat je daardoor er veel meer bovenop gaat zitten.”