PKC’83 trainer Bert Hollander stopt er na dit seizoen helemaal mee

Foto Andor Heij. Bert Hollander. Trainer PKC'83

Bert Hollander stopt na dit seizoen, na een jaar, als trainer bij de koploper in de eerste klasse H, PKC’83.

De mededeling was verrassend, want PKC draait met Hollander aan het roer als een tierelier. Met vijf punten voorsprong op de eerste concurrent Broekster Boys lijkt PKC hard op weg naar de vierde divisie. Zaterdag wist PKC een 4-0 achterstand tegen een concurrent, Drachtster Boys, nog om te buigen naar een 6-5 winst in een heerlijke pot voetbal.

“Dat hebben we vooraf zo met elkaar afgesproken”, verklaarde voorzitter en assistent-trainer Robert Groninger van PKC’83 het afscheid van Hollander. “We gaan vanaf januari op zoek naar een nieuwe trainer”.

Oosterparkers

Hollander was in Friesland jarenlang een top amateurvoetballer die ook een seizoen bij Oosterparkers speelde. Oosterparkers had in de jaren 90 de ambitie om de tweede profclub van Groningen te worden. De toen 33-jarige Hollander was één van de spelers die binnen gehaald werd om dat te bereiken. Het bleek een wassen neus en het lukte niet bij de volksclub, die ineens geregeerd werd door ondernemers.

Hollander was na zijn voetbalcarrière onder meer trainer bij zijn club FVC uit Leeuwarden en diverse andere Friese amateurclubs die op hoog niveau spelen, zoals Blauw Wit’34 ook uit de Friese hoofdstad.

Hollander stopt helemaal als trainer: “Ik ben nu 64, het is mooi geweest. Ik ga nog wel wedstrijdjes kijken, hier bij PKC, maar ook bij Blauw Wit en FVC, waar mijn zoon speelt”.