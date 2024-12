PKC’83 maakt 4-0 achterstand goed en wint alsnog van Drachtster Boys

Foto Andor Heij. PKC'83 - Drachtster Boys met rechts Rob Schokker die drie keer scoorde.

Koploper PKC’83 maakte zaterdagmiddag thuis een 0-4 achterstand goed en won in de eerste klasse H alsnog van Drachtster Boys in een waar spektakelstuk: 6-5.

Na de eerste helft gaven weinigen nog een stuiver voor de kansen van PKC op een resultaat, maar die kwamen bedrogen uit. De Groningers begonnen niet slecht. In een ware scrimmage kreeg Gelo Windster de bal niet in het Friese doel.

Drachtster Boys kwam na acht minuten op voorsprong. Op aangeven van de af en toe ongrijpbare Dylan Smit kopte Sicco Brouwer raak. Willem Bel was dicht bij de gelijkmaker, maar vanuit de tegenaanval kon Smit op PKC doelman Swen Bakker af en het was 0-2.

Na 28 minuten was Smit de aangever en Anton Vredevoort maakte de derde voor Drachtster Boys. De 0-4 na 38 minuten was identiek aan de 0-2. Smit kwam opnieuw oog in oog met Bakker.

Maar op slag van rust zorgde Bel met een schot van afstand toch nog voor een beetje hoop bij de PKC aanhang: 1-4.

Ommekeer

PKC kwam fel uit de kleedkamer en zette vol druk op de krakende defensie van de Friezen. Sem Rozema schoot meteen met een afstandsschot de 2-4 in het net en Rob Schokker kopte na 49 minuten de 3-4 in de touwen.

Het geloof was helemaal terug en Schokker tikte in de 59e minuut van dichtbij de gelijkmaker binnen. Vier minuten later schutterde de PKC defensie en Smit schoot de Friezen weer op voorsprong. Na 81 minuten was het weer gelijk toen Jivan Vroom van dichtbij binnen kon mikken: 5-5.

PKC profiteerde van de tweede gele en dus rode kaart van Said Hassan. In de voorlaatste minuut kwam de bal van diverse hoofden en benen bij Schokker, die niet aarzelde en zijn derde maakte: 6-5.

Sprookje

“Wat een pot, ongekend. Dit zijn eigenlijk sprookjes. Nu zie je wat voor een veerkracht we hebben”, aldus Schokker na afloop. “In de eerste helft maakten we individuele fouten, misschien zat er spanning voor de wedstrijd, we gingen opbouwen met soms slordig balverlies en dan steken zij er met die snelle buitenspeler (Dylan Smit) een paar door heen als een mes door de boter”.

Simpel

“Na rust hebben we de dingen simpeler gedaan”, vervolgt Schokker. “Als je kunt opbouwen moet je dat doen, maar zo niet moet je de lange bal spelen. Daar ligt mijn kracht. Een beetje de ballen door koppen bij de zestien en dat ging lekker”.

PKC’83 gaat met 28 punten uit 11 wedstrijden als riante koploper de winterstop in en Rob Schokker is de topscorer met 14 doelpunten.

PKC’83 – Drachtster Boys 6-5. 8. Sicco Brouwer 0-1. 12. Dylan Smit 0-2. 28. Anton Vredevoort 0-3. 38. Dylan Smit 0-4. 44. Willem Bel 1-4. 46. Sem Rozema 2-4. 49. Rob Schokker 3-4. 59. Rob Schokker 4-4. 63. Dylan Smit 4-5. 81. Jivan Vroom 5-5. 89. Rob Schokker 6-5. Rood (twee keer geel): 87: Said Hassan (Drachtster Boys). 90+1. Kevin Bakels (PKC’83). Toeschouwers: 200.