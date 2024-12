Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor gouden tip die leidt naar Marian Kusters

Kusters werd in 2009 voor het laatst gezien op de tippelzone aan de Bornholmstraat. Foto: Google Maps

Een beloning van 100.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de in 2009 verdwenen Marian Kusters uit Groningen. Dat is wat de Peter R. de Vries Foundation uitlooft.

De foundation behartigt 42 coldcase zaken. In al deze zaken wordt een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip; de tip die leidt tot het vinden van een vermist persoon of de definitieve veroordeling van een dader bij een misdrijf. Eén van deze coldcase zaken is die van Marian Kusters. Zij werd voor het laatst gezien in de nacht van 7 op 8 december 2009. Ze werd op 14 januari 2010 als vermist opgegeven door een hulpverlener. Marian was verslaafd aan harddrugs en werkte als tippelaarster aan de Bornholmstraat, om haar verslaving te kunnen bekostigen. De tippelzone is de laatste plek waar ze gezien is.

Kusters was een goede vriendin van Jolanda Meijer, die ook als tippelaarster actief was. Meijer verdween in februari 1998 spoorloos en is sindsdien niet teruggevonden. Kusters zou kort voor haar verdwijning de politie getipt hebben over de vermissing van haar collega. De afgelopen jaren is er meermaals aandacht besteed aan de coldcase. Tot nu toe altijd zonder resultaat. De Peter R. de Vries Foundation hoopt daar met deze campagne verandering in te brengen. De beloningsperiode loopt tot en met 14 mei volgend jaar.