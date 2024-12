Percentage vrouwelijke hoogleraren RUG licht gestegen

Foto: Joris van Tweel

Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de RUG is in 2023 licht gestegen tot 29,4 procent. Het zal volgens de Ukrant niet meevallen om volgend jaar het streefgetal van 33 procent te halen. De RUG zelf is positiever.

Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2024. Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Groningen is tussen eind 2022 en eind 2023 toegenomen met 1,6 procent. Maar op de ranglijst van de veertien Nederlandse universiteiten blijft de RUG op plek negen staan.

Eind vorig jaar was het aantal vrouwelijke hoogleraren in heel Nederland gestegen naar 28,7 procent. Toch ziet het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) nog geen reden tot juichen. Universiteiten moeten meer werk verzetten om in 2025 hun streefpercentages te halen. Het LNVH stelt dat dit wel mogelijk is. Zo zet de uitstroom van mannelijke hoogleraren die met emeritaat gaan daadwerkelijk door. Daarbij neemt het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten aanzienlijk toe.

De RUG laat aan de Ukrant weten, op de goede weg te zijn. Dit jaar zijn bovendien de eerste Aletta Jacobsleerstoelen ingevuld en de verwachting is dat eind volgend jaar alle 22 leerstoelen zijn ingevuld. De RUG verwacht dan ook dat op dat moment het streefpercentage van 33 procent gehaald wordt.