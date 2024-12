Partijen springen in de bres voor toekomst stadsstrand

foto Andor Heij. Stadsstrand

Het stadsstrand aan de Vrijdemalaan moet behouden blijven en zelfs vergroot worden. Dat zeggen de VVD, D66, ChristenUnie en Student en Stad.

Het strand ligt naast het DOT, dat op termijn gaat verdwijnen. Op de plek van de horecagelegenheid gaat de universiteit bouwen. De vier partijen zijn bang dat het stadsstrand de dupe wordt. Zij willen een duidelijke visie op de omgeving, omdat zij vrezen dat het gebied een tijd braak komt te liggen en dat daardoor verpaupering ontstaat.

“Wij vinden dat het stadsstrand behouden moet blijven als levendige ontmoetingsplek. Het biedt niet alleen ruimte voor recreatie, maar draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de stad”, schrijven de vier partijen.

De fracties hebben inmiddels vragen gesteld aan het stadsbestuur. Ze vragen ze zich ook af of het college een ondernemer gaat zoeken die het stadsstrand gaat exploiteren.

Ook willen de partijen weten of het mogelijk is om het stadsstrand in de lengte of de breedte te vergroten.