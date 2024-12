Parkeergarage Haddingestraat tot na de feestdagen open

Foto: Joris van Tweel

Eigenlijk zouden komende woensdag de slagbomen van de parkeergarage aan de Haddingestraat voor het laatst dichtgaan. Maar de autostalling blijft iets langer open: pas op 9 januari gaat de parkeergarage echt sluiten.

Dat betekent dat de parkeergarage open blijft tijdens de kerstperiode en de jaarwisseling. Dan neemt de gemeente Groningen de parkeergarage over en gaat het meteen over tot de definitieve sluiting. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de extra tijd nodig om de koop van de parkeergarage van eigenaar Interparking af te ronden. Dat deze periode samenvalt met de feestdagen is toeval.

De autostalling aan de Haddingestraat wordt na de sluiting op woensdag 9 januari gesloopt om openbare ordeproblemen te voorkomen. Het terrein krijgt een tijdelijke invulling, waaronder een fietsenstalling, terwijl de plannen voor de toekomst worden uitgewerkt.

De gemeente op de plek van de parkeergarage op den duur minstens vijftig gezinswoningen realiseren om de balans tussen gezinnen en studenten in de binnenstad te verbeteren. Voor de definitieve invulling wordt een prijsvraag uitgeschreven. Daarnaast wil de gemeente de sloop en ombouw aangrijpen om een aantrekkelijker straatbeeld en betere fietsvoorzieningen te maken op deze plek.