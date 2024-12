Papier- en textielcontainers tijdelijk verwijderd voor jaarwisseling

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente is vanaf vandaag begonnen met het sluiten of tijdelijk verwijderen van prullenbakken en papier- en textielcontainers in de wijken. Dit doet de gemeente vanwege vernielingen die regelmatig plaatsvinden rondom de jaarwisseling.

De gemeente roept bewoners daarom op om oud papier en textiel tijdelijk te bewaren. Daarnaast verzoekt de gemeente om eigen containers op een zo veilig mogelijke plek te zetten, om vernielingen te voorkomen.

Vanaf maandag 6 januari zijn de prullenbakken en containers weer te gebruiken.