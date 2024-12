Foto: Wim Henstra via 112 Groningen

Aan de Boersterweg in Sint Annen is vrijdagmiddag een paardentrailer in de sloot beland.

Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. In de trailer zat tijdens het ongeval een dier.

Hulpdiensten rukten met spoed uit om hulp te verlenen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.