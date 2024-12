Paarden in plaats van basketballers: topsport tijdens concours hippique in Martiniplaza

Paarden, paarden en nog eens paarden. In MartiniPlaza wordt tot en met 6 januari het Internationaal Indoor Concours Hippique gehouden. Tijdens het evenement komt de paardensport in de volle breedte aan bod.

Stichting Ruitersport Noord-Nederland is verantwoordelijk voor de organisatie. In de hal van MartiniPlaza, die normaal gebruikt wordt voor wedstrijden van Donar en Lycurgus, ligt nu een laag van 20 centimeter zand.

De nationale en internationale top van zowel de dressuur als de springsport toont zich tot en met volgende week in Groningen. Bezoekers krijgen de kans om ervaren ruiters en amazones aan het werk te zien. Tevens is er veel nieuw jong talent aanwezig en ook veelbelovende jonge paarden zullen in actie komen.