Overleden kind (12) aangetroffen in woning Blekerslaan, verdachte aangehouden

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een overleden kind is zondagmiddag aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoort. Het slachtoffer is twaalf jaar oud. Een verdachte (man) is aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar. De politie laat weten dat het slachtoffer “in verdachte omstandigheden” is aangetroffen in de woning. De verdachte is direct na het incident aangehouden.