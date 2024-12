Overleden jongen (12) aan Blekerslaan kwam om door misdrijf: ‘Incident in de familiaire sfeer’

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De 12-jarige jongen die afgelopen zondag ‘onder verdachte omstandigheden’ dood werd aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan, is omgekomen door een misdrijf. Dat heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt. De dienst gaat uit van een ‘incident in de familiaire sfeer’.

Het onderzoek loopt nog, maar de politie gaat ervan uit dat het om een familiair incident gaat. De 45-jarige verdachte uit Groningen zit nog vast en wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de jongen. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De Stadjer wordt binnenkort voorgeleid.

De overleden jongen werd zondag rond 14:00 uur door de politie aangetroffen in de woning. De politie startte direct een onderzoek en hield de 45-jarige verdachte vrijwel meteen aan. In de woning aan de Blekerslaan is onderzoek verricht door de recherche en de forensische opsporing. Ook is er buurtonderzoek in de omgeving uitgevoerd.

Maandag vindt er opnieuw onderzoek plaats in en bij de woning. Omdat de verdachte in beperkingen zit en het onderzoek nog in volle gang is, blijft de politie terughoudend met het delen van verdere informatie.