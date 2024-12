Oud-speler FC Groningen Marnix Kolder getroffen door herseninfarct

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Marnix Kolder is afgelopen zomer getroffen door een herseninfarct. Dat meldt de oud-speler van onder andere Go Ahead Eagles, VVV Venlo, FC Emmen en FC Groningen aan RTV Noord.

Kolder was aan het padellen toen hij getroffen werd door het herseninfarct. Een CT-scan wees uit dat hij een bloedpropje in zijn hersenen had.

De oud-speler, die oorspronkelijk uit Winschoten komt, heeft een aantal maanden moeten revalideren en is sinds een maand weer echt aardig hersteld. Inmiddels kan hij zich weer zijn dagelijkse bezigheden en sportactiviteiten oppakken. Hij staat weer op het veld bij voetbalclub OZW in de Stad en padelt.

De oud-speler van FC Groningen kwam tijdens zijn voetbalcarrière voornamelijk uit in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde ook bij verschillende clubs op het hoogste niveau. In het seizoen van 2006/2007 en 2007/2008 kwam hij uit voor FC Groningen.