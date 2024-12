Oproep om in seniorenflats ontmoetingsruimtes in te richten: “Er is veel eenzaamheid”

In elke seniorenflat een ontmoetingsruimte waar bewoners een kopje koffie kunnen drinken. Dat is de wens van Gea die constateert dat er juist onder ouderen veel eenzaamheid bestaat.

Hoi Gea! Hoe ben je op dit idee gekomen?

“Ik woon zelf in een flatgebouw voor 55-plussers in één van de westelijke wijken in de stad. Ik houd mijn eigen identiteit en locatie met opzet wat vaag, omdat ik niemand voor het hoofd wil stoten. Ik wil vooral door middel van deze aandacht corporaties en andere betrokkenen laten nadenken, hoe het wellicht eventueel ook zou kunnen. In onze flat zie ik dat er veel behoefte is aan ontmoeting, maar die ruimte is er simpelweg niet.”

Je kunt elkaar toch ontmoeten in een nabijgelegen winkelcentrum of dorpshuis?

“Dat zijn ook mooie en waardevolle faciliteiten. Maar in mijn flat gaat het veelal om ouderen die het gebouw niet verlaten. Vanwege de leeftijd, de beperkte mobiliteit of omdat ze zich niet veilig voelen als ze de straat op moeten. Iets dat voor jou heel dichtbij is, is voor deze mensen heel ver weg. Vorig jaar hebben we daarom in de zomermaanden buiten een terras neergezet. Dat was direct een groot succes. Mensen drinken er een kopje koffie en hebben een gesprekje. Op een dag kwam er bewoonster bij ons op het terras zitten die nagenoeg al vijftien jaar niet zelfstandig haar appartement had verlaten, maar dit wel aandurfde. Dat is toch prachtig?”

En eigenlijk zou je dus een zelfde initiatief voor in de wintermaanden willen?

“Klopt. Wat ons heel goed lijkt is om een appartement in het gebouw om te toveren tot huiskamer. In ons gebouw zou dit ook kunnen, omdat één van de appartementen al een jaar leeg staat. Zo nu en dan wordt het gebruikt als wisselwoning. Maar als je deze ruimte inricht als huiskamer, waar bewoners een kopje koffie kunnen drinken, een kaartje kunnen leggen of kunnen sjoelen. Dat zou toch fantastisch zijn? Dat is toch geen ingewikkelde opgave?”

Je vertelt dat jullie in de zomermaanden buiten zitten. Hoe doen jullie dat nu dan?

“Nou, we maken nu gebruik van de hal beneden. Maar daar brandt geen kachel. En ook is het niet ideaal. We mogen er bijvoorbeeld geen tafel en stoeltjes neerzetten omdat daarmee de brandveiligheid in het geding komt. Dus zo nu en dan drinken we daar een kop koffie, waarbij de bewoners met hun rollators en in hun rolstoelen daar naar toe komen, en hun hulpmiddelen dan als stoel gebruiken.”

Hoe belangrijk is het kunnen ontmoeten?

“Dat is heel belangrijk. In mijn flat wonen voornamelijk alleenstaande mensen. Je hebt het over een groep die zich in huis nog prima kan redden, maar niet meer de straat op durven. Als er dan in het gebouw niks is, dan zit je letterlijk achter de geraniums de dagen weg te kwijnen. Ik denk dat dit anders moet en ook anders kan. In mijn flat, maar ook in andere seniorenflats in de gemeente. En natuurlijk zullen er mensen zijn die hier geen behoefte aan hebben. Dat is prima. Maar ik zie in mijn flat wat een gesprekje en een spelletje met mensen kan doen. Een uurtje koffie drinken levert mensen zoveel energie op.”

Dus je oproep is eigenlijk aan woningcorporaties om aan de slag te gaan?

“Ik zou het geweldig vinden als corporaties na gaan denken. En ik snap heel goed dat als een appartement een huiskamer wordt, dat je dan op dit stukje vastgoed geen winst meer behaald. Maar daar zouden misschien subsidies voor kunnen zijn? Of dat je op een andere manier daar naar kijkt? Mijn boodschap is dat eenzaamheid een heel naar iets is, maar dat we dat wellicht op deze manier op kunnen lossen.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Belangrijk om in verbinding te blijven”

Rico Tjepkema is raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad. Hij wil met het onderwerp aan de slag gaan. “De vraag naar ontmoetingsruimtes snap ik heel goed”, vertelt Tjepkema. “Het is voor iedereen belangrijk om in verbinding te blijven met elkaar, juist ook voor Groningers op hun oudere dag. Ik wil graag kijken wat de gemeente kan doen om daaraan bij te dragen.”