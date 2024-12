Opnieuw fors aantal bekeuringen bij fietsverlichtingscontrole

Foto: VVN. Fietsverlichting 1

Bij een fietsverlichtingscontrole in Haren zijn dinsdagavond 49 bekeuringen uitgeschreven aan fietsers die zonder verlichting reden. Dat meldt de politie op sociale media.

Naast de 49 boetes voor verlichtingsproblemen werd er ook bekeuring uitgeschreven aan een persoon die met een telefoon in de hand aan het fietsen was. Daarnaast werd een fietser betrapt op het rijden door rood licht, kon één persoon zijn identiteitsbewijs niet laten zien en kreeg een bromfietser een prent omdat hij met zijn voertuig op het fietspad reed.

De politie noemt de controle belangrijk. “We zien steeds vaker voertuigen met niet (juist) werkende verlichting rijden. Dit brengt de nodige gevaren met zich mee in het verkeer, al helemaal tijdens de donkere maanden. Controleer dan ook altijd voor vertrek of je verlichting werkt.” De personen zonder verlichting kregen van de agenten een fietslampje uitgereikt. Zondag werd er al een controle in de binnenstad gehouden. Ook toen werden er tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie laat weten vaker te zullen gaan controleren op verlichting.