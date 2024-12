Opnieuw een tegenslag voor Donar: tot eind van het jaar zonder topscorer James Karnik

Donar-speler James Karnik, die zijn eerste wedstrijd in Martiniplaza speelde (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar moet het de komende wedstrijden zonder center-speler James Karnik doen. De Tsjech is om persoonlijke redenen tijdelijk teruggekeerd naar Canada, waar hij is geboren en getogen.Â

Eerder deze maand ontsloeg Donar hoofdcoach Andrej Stimac vanwege de tegenvallende resultaten. Nu krijgt de club, die op dit moment onderaan in competitie bungelt, opnieuw een tegenslag te verwerken: het tijdelijke ontbreken van Karnik. De club verwacht dat de Tsjech rond de jaarwisseling weer zal aansluiten bij het team. Een precieze datum is nog niet bekend.

Drie vragen en antwoorden over het tijdelijk vertrek van James Karnik.

Waarom gaat Karnik naar Canada?

“Zoals de general manager aangeeft, is Karnik vertrokken vanwege persoonlijke redenen”, vertelt Donar-kenner Bas Kammenga. “Ik weet dat hij een erg druk programma heeft gehad en dat hij recent vader geworden.” Daar kan het mogelijk iets mee te maken hebben. “Hij had al eerder een afspraak gemaakt met de club dat hij in de tussentijd een keer terug kon naar Canada. Dat heeft hij toen gedaan.”

𝗝𝗮đ—ē𝗲𝘀 𝗞𝗮đ—ŋđ—ģđ—ļ𝗸 𝘁đ—ļ𝗷𝗱𝗲𝗹đ—ļ𝗷𝗸 𝗮đ—ŗ𝘄𝗲𝘇đ—ļ𝗴

James Karnik heeft om persoonlijke redenen moeten besluiten om tijdelijk terug te keren naar Canada. Naar verwachting zal hij rond de jaarwisseling weer aansluiten bij het team. https://t.co/YMMPQlFlxd pic.twitter.com/8jfUfwuen2 — Donar (@Donar_Official) December 9, 2024

Ook nu is Karnik op weg naar zijn gezin. “Zij zouden al voor de kerst naar Nederland verhuizen, maar dat is nog niet gebeurd. Waarschijnlijk gaat de verhuizing in januari plaatsvinden.”

Hoe belangrijk is Karnik voor het team?Â

“Hij heeft zich ontwikkeld tot ÊÊn van de belangrijkste spelers van het team.” Karnik kwam afgelopen september over van Vancouver Bandits, dat uitkomt op het hoogste Canadese niveau, de Canadian Elite Basketball League. Donar haalde de Tsjech naar Groningen als vervanger voor de langdurig uitgeschakelde Dakota Quinn.

“Hij is bijna elke wedstrijd de topscorer: de speler met de meeste punten en de meeste rebounds. Daarnaast is hij in deze periode gegroeid als Tsjechische international.” Dat scorend vermogen ontbreekt de rest van de maand.

Wie gaat Karnik vervangen?

“Niemand. Nu zijn de spelers op. Donar kan niet nog iemand anders gaan halen, dus ze zullen het met een speler minder moeten doen”, licht Kammenga toe. “Toeval wil dat de Sloveen David Gabrovsek net terugkomt van een blessure. Hij heeft gisteren zijn eerste wedstrijd gespeeld. Gabrovsek behoort net als Karnik tot de groep ‘lange mannen’. Qua aantallen zit het team dus weer op hetzelfde niveau.”

Gaat Donar een lastige periode in?Â

“De timing is ongelukkig”, vertelt Kammenga. “Er is net een nieuwe coach en er komen twee belangrijke wedstrijden aan. Als coach wil je dan met de hele groep trainen om nieuwe spelsystemen uit te proberen en nieuwe patronen erin te slijpen. Dat moet nu zonder Karnik gebeuren.”

Aankomende woensdag speelt speelt Donar thuis een Europese wedstrijd tegen het Bulgaarse BC Spartak Pleven uit Bulgarije. “Daar hangt niet veel van af. Donar is al praktisch uitgeschakeld in de European North Basketball League (ENBL). De kwartfinales liggen buiten bereik, dus die wedstrijd zal meer als oefenwedstrijd gebruikt worden.

De ogen zijn gericht op de twee wedstrijden die volgen. Op 22 en 27 december speelt Donar competitiewedstrijden voor de BNXT League. De Groningse club staat op dit moment met 6 punten uit 12 wedstrijden op de zeventiende plek. “Dat is niet best.”

Maak je je zorgen over de komende wedstrijden?

“Ik maak me geen zorgen, maar het is wel jammer”, aldus Kammenga. “Er zijn zeker nog kansen en het seizoen duurt nog lang genoeg: Donar speelt zeker nog twintig wedstrijden. De afwezigheid van Karnik geeft andere spelers nu ook de kans om een nieuwe rol te pakken. Je kunt niet van ÊÊn enkele speler afhankelijk zijn.”