Oplevering eerste nieuwe woningen in de Wijert

Foto: Ruben Feiken

Buurtcorporatie De Huismeesters overhandigde maandagmiddag symbolisch de sleutel aan een van de nieuwe bewoonsters van de Spieghelstraat in de Wijert voor de oplevering van 14 eengezinswoningen en 45 appartementen.

De bouw is gestart in het najaar van 2023. De Huismeesters heeft daarvoor ruimte moeten maken door 222 oude woningen en 77 garageboxen te slopen.

Anneke Moddejonge mocht maandagmiddag de symbolische sleutel in ontvangst nemen. “Het voelt toch heel bijzonder. Ik voelde me vereerd om dit te doen.” Moddejonge heeft de woning ook alvast mogen bekijken. “Het is heel mooi geworden, heel mooi ruim. Er is ook vloerverwarming, dus het voelde al heel warm aan.” Op 11 december kan zij samen met andere bewoners hun nieuwe bewoning betrekken.

Komend jaar en het jaar erna worden per jaar nog eens 226 nieuwe appartementen gebouwd. De eerste 113 appartementen worden eind 2025 opgeleverd. Begin 2027 ronden De Huismeesters en Trebbe de wijkvernieuwing af.