Ook langere wachttijden voor stroomaansluitingen huishoudens in Groningen

foto: Sebastiaan Scheffer

Duizenden huishoudens in Groningen die klant zijn of worden van Enexis moeten langer wachten op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Eerder waren het vooral grootverbruikers in Groningen die niet meer konden worden aangesloten op het stroomnet door ‘netcongestie’.

Goed nieuws is er voor 197 klanten, meldt wethouder Philip Broeksma vrijdagmiddag. Zij krijgen binnen 24 weken een aansluiting. Dit lukt door het net tijdelijk zwaarder te belasten. Ook bestaande klanten met voldoende capaciteit ondervinden geen problemen.

Maar voor 2.579 klanten betekent dit dat ze pas vanaf eind 2027 een nieuwe of verzwaarde aansluiting krijgen. De wachttijd kan oplopen tot drie jaar. Enexis werkt, zo stelt de netbeheerder aan een oplossing. Maar door gebrek aan technisch personeel en de complexiteit van de werkzaamheden lopen de doorlooptijden op.

“In tegenstelling tot grootverbruikers geldt voor iedere kleinverbruiker dat er nog altijd een aanvraag kan worden gedaan voor een aansluiting of verzwaring van de aansluiting”, stelt Broeksma. “Maar de wachttijden zullen dan ook in meer gevallen sterk oplopen.”

Tool voor klanten in de maak, bevingsherstel zoveel mogelijk ontzien

Enexis wil in 2025 een online tool lanceren waarmee inwoners per postcode kunnen zien hoe druk het stroomnet is. Dit biedt meer duidelijkheid, besluit Broeksma: “Met de tool is per postcode te zien hoe het stroomnet ervoor staat en hoe lang de klanten moeten wachten op een (zwaardere) aansluiting.”

De herstel- en nieuwbouwoperatie in het aardbevingsgebied wordt door Enexis zoveel mogelijk ontzien, besluit Broeksma: “Enexis heeft zich gecommitteerd aan het inlossen van de ereschuld. Specifiek voor het aardbevingsgebied geeft Enexis aan alles op alles te zetten om het elektriciteitsnet hier te versterken en uit te breiden.”

Meer stroomgebruik en teruglevering blijft de oorzaak

De reden voor de problematiek is dezelfde als die al gold voor bedrijven en andere grootverbruikers: er wordt meer stroom gebruikt en er tegelijkertijd ook meer stroom wordt teruggeleverd. Broeksma: “Eerst kijkt Enexis of met eenvoudige technische maatregelen het probleem opgelost kan worden. Maar als dat niet kan is lokale verzwaring nodig, wat nu steeds vaker het geval is. Door schaarste aan gespecialiseerd technisch personeel kan Enexis niet overal tegelijk aan het werk en zo ontstaan achterstanden. Gevolg is dat klanten lange doorlooptijden hebben voor nieuwe of verzwaarde aansluitingen, ook kleinverbruikers.”