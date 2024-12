OOG Radio luidt het jaar feestelijk uit met een speciale eindejaarsshow: ‘Dit Was 2024’. Op oudjaarsavond tot middernacht neemt OOG Radio de luisteraars tot middernacht mee op een reis door het afgelopen jaar.

Veel programmamakers die OOG rijk is komen langs en nemen hun hoogtepunten mee. Presentatoren Maikel van Duinen, Alexander Termeer, Paul van der Laan, Henri Haan, Rein de Vries en Saskia de Vries terug op de leukste, meest spraakmakende en indrukwekkendste radiomomenten die afgelopen jaar op OOG Radio te horen waren, met fragmenten uit verschillende programma’s. Denk onder meer aan de opening van de nieuwe zuidelijke ringweg de promotie van FC Groningen naar de Eredivisie.

De uitzending, die om 20.00 uur begint, wordt afgesloten met een aftelmoment om samen met de luisteraars het nieuwe jaar in te luiden.

OOG Radio is in de ether te ontvangen op 106.6FM, in Haren op 107FM, via de livestream en via digitale TV. Klik hier voor het frequentieoverzicht.