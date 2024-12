Onderzoek RUG: export naar Rusland keldert, maar omzeiling via andere landen neemt toe

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Nederlandse export naar Rusland is sinds de invoering van strengere EU-sancties in 2022 sterk gedaald. Tegelijkertijd is de export van deze goederen naar landen met een verhoogd risico op sanctieomzeiling fors gestegen.

Dat meldt het CBS, mede op basis van onderzoek door Tristan Kohl van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sterke stijging naar risicolanden

De export van gesanctioneerde goederen naar landen als Armenië, Kazachstan en Turkije steeg in 2023 met ruim 90 procent vergeleken met de periode 2018-2021. Deze landen exporteerden zelf meer naar Rusland, waardoor het waarschijnlijk lijkt dat Nederlandse producten via deze landen toch Rusland bereiken. Vooral machines, zoals bulldozers en graafmachines, worden opvallend vaak vanuit Turkije naar Rusland geëxporteerd.

Nieuwe spelers op de markt

Naast grote bedrijven zijn er veel jonge, kleine bedrijven toegetreden tot de exportmarkt van gesanctioneerde goederen. Zij traden vaak op als tussenhandelaar en richtten zich op risicolanden. Dit wijst op creatieve aanpassingen in handelsroutes door sancties.

Toezicht en onderzoek nodig

Hoewel directe sanctieomzeiling niet zichtbaar is, benadrukt het onderzoek dat aanvullende controle op deze handelsstromen belangrijk is. Het risico blijft bestaan dat gesanctioneerde goederen alsnog Rusland bereiken via deze alternatieve routes.