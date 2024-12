Ondernemers willen maatregelen onveilige ‘gele loper’: ‘Vrouwen onder begeleiding naar station’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De ondernemers in de stad luiden de noodklok over de onveilige binnenstad. Zij hebben inmiddels een brandbrief gestuurd naar de gemeente.

“Onze nieuwe burgemeester maakt zich ook zorgen over de veiligheid en met deze brief helpen we haar een handje”, aldus Eric Bos, de voorzitter van de Groningen City Club. Het gaat vooral over de zogeheten gele loper, het gebied tussen de Vismarkt en het Zuiderdiep en met name de Haddingestraat en de Folkingestraat. Volgens de ondernemers zijn bedreigingen, crimineel gedrag, prostitutie, drugsgebruik en vernielingen aan de orde van de dag. “Ondernemers en bewoners worden geïntimideerd. Mensen doen hun behoefte in de portieken van de omwonenden”, zegt Bos.

Drugs en alcohol

“Er zitten mensen die door een combinatie van drugs en alcohol bijna niet meer weten dat ze op deze wereld zijn”, aldus Bos. “Deze mensen zijn volkomen onvoorspelbaar. Je zou ze moeten helpen en activiteiten aanbieden, want ze doen nu dingen die absoluut niet kunnen”.

Mannen begeleiden vrouwen

“Mensen die in restaurants werken kunnen na 19.00 uur niet meer onbedreigd naar het station. Vrouwelijk personeel wordt begeleid door mannelijke collega’s. Er moet iets aan gebeuren of moet er eerst een slachtoffer vallen?”, vraagt Bos zich af. “We willen niet dat ondernemers straks hun zaak eerder dicht gaan doen of zich afvragen hoe hun zaak er morgen uit ziet. Of de ramen er nog wel in zitten”.

Camera’s aan

“Er moet particuliere beveiliging komen, meer verlichting en camera’s die werken”, vervolgt Bos. “Die staan niet aan vanwege de privacywetgeving. Dat komt van sommige gemeenteraadsleden. Maar de politie heeft het al druk en kan juist wat met die beelden. Als je daar tegen bent, ben je een probleem ontkenner”.

Toeristen

“Er komen vanaf het station duizenden mensen naar de Groninger binnenstad, toeristen. Het is toch van de zotte dat die de volgende zijn die geïntimideerd en bedreigd worden? Dit zou echt niet mogen in een geweldige stad als Groningen”, besluit Bos.