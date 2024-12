OM verdenkt vader van ombrengen 12-jarige zoon aan Blekerslaan

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De twaalfjarige jongen die zondag dood werd aangetroffen in een appartement aan de Blekerslaan is mogelijk om het leven gebracht door zijn eigen vader. Het OM bevestigt dinsdagmiddag dat hij de 45-jarige man is die vastzit als verdachte.

De rechter-commissaris heeft dinsdag besloten dat de 45-jarige Stadjer veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

De in Amsterdam woonachtige jongen werd zondag door de hulpdiensten levenloos aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortbuurt. De in Amsterdam woonachtige jongen onder verdachte omstandigheden gevonden. Zijn vader, zo blijkt nu, werd direct daarna aangehouden in de woning.

Een woordvoerder die namens de familie spreekt, heeft aan het AD laten weten dat de jongen Gianny-Davey heet. De jongen, volgens de krant van Antilliaanse afkomst, zou normaal bij zijn moeder in Amsterdam wonen. Hij bracht het afgelopen weekend door bij zijn vader.