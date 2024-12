Noorderzijlvest: ‘Het is natter dan normaal, maar nog niet zo nat als in 2023’

Hoog water in De Onlanden - Foto via waterschap Noorderzijlvest

De zon was de afgelopen tijd al weinig te zien. De afgelopen weken verliepen ook niet bepaald droog. En dat ziet Waterschap Noorderzijlvest terug in de neerslagcijfers van november en december: “In november viel in ons werkgebied bijna twee keer zoveel neerslag als normaal”

In de hele maand november viel in de regio stad Groningen 128 milimeter regen. In het langjarig gemiddelde is dat 88 milimeter. Ook december lijkt nu al natter te verlopen. “Er viel tot nu toe bijna 60 millimeter neerslag waar 90 millimeter normaal is voor december,” zegt Waterschap Noorderzijlvest.

Het jaar 2024 was over het geheel gezien ook nat. Bij het neerslagstation in Eelde viel dit jaar ongeveer 1021 millimeter. Het jaargemiddelde voor de regio rond de stad Groningen is 810 milimeter neerslag. Maar vorig jaar viel er meer: 1166 millimeter. “Het is dus natter dan normaal, maar nog niet zo nat als in 2023”, zegt het Waterschap.

Na zo’n nat jaar zit de bodem nog steeds vol met water. Overtollig water voert het waterschap af via bijvoorbeeld de Cleveringesluizen bij Lauwersoog, maar houdt het waterschap ook tijdelijk vast door middel van waterbergingen.

Waterberging Onlanden

De Onlanden is zo’n plek waar water tijdelijk vastgehouden wordt, met verschillende beken. Tijdens perioden met veel neerslag kan hier door middel van kanalen zo veel mogelijk water naartoe. Soms staan stukken land compleet onder water.

Ook de beken in het gebied kunnen bij veel regen buiten hun oevers treden. “Zo wordt het water vertraagd afgevoerd en krijgt het de tijd om in de bodem te zakken”, zegt Noorderzijlvest.

Vergroten capaciteit

In de toekomst worden alleen maar grotere hoeveelheden neerslag verwacht met het veranderende klimaat. Er liggen plannen om meer water op te vangen in de Onlanden. Dit is onderdeel van project ‘Droge Voeten 2050’, waarin de drie noordelijk waterschappen streven naar maatregelen om wateroverlast tot het jaar 2050 tegen te gaan.

In de plannen wordt gesproken over het verhogen van kades, het dieper maken van sloten en beken en het aanleggen van nieuwe waterverbindingen. Het ontwerp voor extra waterberging in De Onlanden ligt online ter inzage van 19 december 2024 tot en met 30 januari 2025