Niet tevreden met wat Sint heeft gegeven? Dan is er een uitweg!

Foto: PxHere.com

December is de maand van cadeaus geven en krijgen. Mocht Sinterklaas nu de plank mis hebben geslagen, dan is dat niet erg, dankzij de Cadeauruilbeurzen van de gemeente.

In het kader van de campagne Groningen Afvalvrij is één keer per maand de Afvalvrijdag. Op de tweede vrijdag van de maand wordt hier bij stilgestaan bij ludieke acties, gericht op minder verspillen of hergebruik. Vrijdag wordt op zes locaties in de gemeente zo’n ruilbeurs gehouden.

“Wij willen in 2030 volledig afvalvrij zijn”, aldus Ronald Rooijakkers van de gemeente, zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Dat betekent niet dat je dan geen afval meer hebt, maar we gaan wat je inlevert dan hergebruiken. Nog mooier is echter als we minder afval maken en daar doen we allerlei ludieke dingen mee.”

De komende week dus een ruilbeurs voor cadeautjes. “Je herkent vast wel dat je zelf eens iets hebt gekregen als cadeau, dat neem je beleefd aan terwijl je al wel weet dat je het niet gaat gebruiken”, zegt Rooijakkers. “Dat verdwijnt dan in een kast en iemand anders die het misschien wel graag had willen hebben gaat het dan zelf kopen. Dat is zonde, want dat kost extra grondstoffen. Door het om te ruilen kun je dus andere mensen wellicht weer blij maken.”

De inbreng van spullen vindt op donderdagavond en/of vrijdagochtend plaats, afhankelijk van de locatie. Inbrengers krijgen dan een bon waarmee ze tijdens de beurs weer iets naar hun gading uit kunnen zoeken. De beurs vindt op vrijdagmiddag plaats in de dorpshuizen van Ten Boer en Hoogkerk, MFC De Mellenshorst in Haren en Buurtcentrum Oranjewijk, Het Floreshuis en BSV De Oosterpoort in de stad.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: