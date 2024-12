Nic. heeft geluk aan haar kant en pakt punt tegen Ritola

Foto: Wouter van der Maden

De korfballers van Nic. speelden zaterdagavond met 19-19 gelijk tegen Ritola, de hekkensluiter in de overgangsklasse. Bijna de hele wedstrijd had de tegenstander uit Zuidlaren een voorsprong, pas diep in de tweede helft kwamen de Groningers langszij.

In de sporthal van het Alfa College pakte Ritola al snel de voorsprong. Pas bij een 0-3 achterstand kwam het eerste antwoord van de thuisploeg, dat zorgde dat er wat meer energie in de wedstrijd kwam. Toch bleef Ritola vooral aanvallend sterker en was de ruststand na 25 minuten 6-8.

Stuivertje wisselen

Dankzij Marée Jansen kwam 16 minuten na rust voor het eerst een gelijke stand van 15-15 op het scorebord en kwam Nic. kort daarna zelfs op voorsprong. Er volgde minuten van stuivertje wisselen en was het uiteindelijk weer Jansen die gelijk maakte voor de Groningse korfballers: 19-19. Toch was het geluk dat zorgde dat de punten verdeeld moesten worden. In de slotseconden rolde een schot van Ritola over de rand van korf, maar viel de bal naast en bleef de stand 19-19. Voor de Zuidlaarders het eerste punt van het seizoen, Nic. blijft na het gelijkspel tweede in de overgangsklasse met 5 punten uit 4 wedstrijden.

“We hebben het tegen Ritola altijd moeilijk”

Ondanks het grote puntenverschil in de competitiestand verwachtte Nic.-coach Kees Vlietstra al een lastige wedstrijd te gaan spelen tegen Ritola: “We hebben het altijd moeilijk tegen Ritola, die vooral aanvallend erg goed zijn. Dat was vandaag ook zo, de hele wedstrijd liepen we achter de feiten aan, Wij schoten wel veel, maar niet goed. Dan is een gelijkspel wel verdient.”

Zaterdag 7 december speelt Nic. haar volgende wedstrijd in Friesland tegen Drachten/Van der Wiel, dat vijfde staat met 4 punten uit 4 wedstrijden.

Verslaggever Wouter van der Maden sprak na afloop met coach Kees Vlietstra van Nic.: