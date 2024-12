NCG: ‘Vol stroomnet betekent geen vertraging voor versterkingsopgave’

Foto: Tom Veenstra

Het volle stroomnet in Groningen heeft geen directe invloed op de voortgang van de versterkingsopgave. Dat stelt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op basis van informatie van Enexis, na recente berichten in de media.

De problemen met het elektriciteitsnet spelen, aldus het NCG, vooral bij nieuwe aansluitingen of verzwaringen. Dat terwijl de versterkingsopgave zich richt op bestaande woningen die al zijn aangesloten. Bij de versterking worden woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied bouwkundig versterkt of vervangen.

Volgens NCG en Enexis zijn er al duidelijke afspraken gemaakt om nutsvoorzieningen tijdig op orde te brengen. “Directe gevolgen voor de versterkingsoperatie zullen er door deze situatie niet zijn”, vertelt Gert ter Avest, vestigingsmanager van Enexis in Groningen. “De belangrijke versterkingsopgave faciliteren zal niet veranderen door volle stroomnet. Het is helaas wel zo dat als het gaat om individuele aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting, voor bijvoorbeeld verduurzamingsmaatregelen die extra elektriciteit vragen, ook inwoners in het aardbevingsgebied te maken krijgen met langere wachttijden. Natuurlijk doen we er alles aan om de benodigde werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren.”