Na jaren afwezigheid weer Rolling Christmas Dinner dit jaar

Op eerste kerstdag organiseren Italiaans Eetcafé Olivier en Café Merleyn in samenwerking met een groep vrijwilligers een Rolling Christmas Dinner in de Oosterpoortwijk. Het diner is bedoeld voor mensen uit de wijk die tijdens de feestdagen alleen zijn of zich eenzaam voelen.

Het diner is een ‘rolling dinner’, wat betekent dat de gangen op verschillende plekken worden gegeten. Zo moeten de deelnemers van het ene café naar het andere lopen.

Een eerdere editie het Rolling Christmas Dinner werd in 2019 georganiseerd. Toen deden ook meerdere cafés en kroegen mee. OOG TV sprak dat jaar met verschillende organisatoren en maakte er een video-item af.

Het idee voor het concept ontstond een jaar eerder. Initiatiefnemer Jacco van Wijk ervoer toen zelf een eenzame kerst: “Ik voelde me op eerste kerstdag echt alleen en dat is echt niet leuk. Er is die dag niets te doen. De kroegen zijn dicht, mensen hebben andere verplichtingen en je hoort zelfs de vogels niet. Toen dacht ik: er zijn vast meer mensen die hier tegen aanlopen. Daar moet ik wat mee gaan doen.”

De organisatie hoopt dat ze met het concept andere mensen en wijken inspireren om soortgelijke initiatieven op te zetten.